В Херсонской области трактор взорвался на российской мине: водитель погиб
Возле села Новоберислав Херсонской области из-за взрывчатки, оставленной российскими оккупантами, погиб тракторист
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"61-летний мужчин работал в поле, что вблизи села Новоберислав. Там он наткнулся на сдетонировавшую российскую мину. К сожалению, местный житель получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали граждан не выходить в поля, не обследовавшие саперы.
Следует отметить, что подрыв гражданских на минах происходит постоянно. Так, 6 сентября в Белополье Сумской области на вражеской мини взорвался автомобиль с гражданскими, в результате чего получили ранения водитель и двое его пассажиров. Аналогичный случай произошел на Харьковщине: там получили ранения двое мужчин – 29 и 25 лет. А 20 сентября в Киевской области в результате наезда автомобиля на мину погиб мужчина 1994 года рождения.
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