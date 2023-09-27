В Херсонской области трактор взорвался на российской мине: водитель погиб

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"61-летний мужчин работал в поле, что вблизи села Новоберислав. Там он наткнулся на сдетонировавшую российскую мину. К сожалению, местный житель получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали граждан не выходить в поля, не обследовавшие саперы.

Следует отметить, что подрыв гражданских на минах происходит постоянно. Так, 6 сентября в Белополье Сумской области на вражеской мини взорвался автомобиль с гражданскими, в результате чего получили ранения водитель и двое его пассажиров. Аналогичный случай произошел на Харьковщине: там получили ранения двое мужчин – 29 и 25 лет. А 20 сентября в Киевской области в результате наезда автомобиля на мину погиб мужчина 1994 года рождения.