В Херсонской области трактор наехал на вражескую мину: один человек погиб, другой ранен
В Херсонской области 17 сентября трактор наехал на российскую мину. В результате взрыва получили ранения два человека, один из которых скончался в скорой по дороге в больницу
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
17 сентября в одном из населенных пунктов Бериславского района
во время работ на поле трактор наехал на сдетонировавшую вражескую мину. В кабине автотранспорта находились два человека, получившие травмы разной степени", - говорится в сообщении.
"По прибытию на место происшествия спасатели помогли транспортировать пострадавших в карету скорой помощи. К сожалению, по дороге в госпиталь один мужчина скончался", - добавили в ДСНС.
Людей призывают не передвигаться по дорогам, которые не проверили саперы.
- 6 сентября в Сумской и Харьковской областях на минах взорвались автомобили, в результате чего получили ранения 5 человек.
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