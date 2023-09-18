В Херсонской области трактор наехал на вражескую мину: один человек погиб, другой ранен

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

17 сентября в одном из населенных пунктов Бериславского района

во время работ на поле трактор наехал на сдетонировавшую вражескую мину. В кабине автотранспорта находились два человека, получившие травмы разной степени", - говорится в сообщении.

"По прибытию на место происшествия спасатели помогли транспортировать пострадавших в карету скорой помощи. К сожалению, по дороге в госпиталь один мужчина скончался", - добавили в ДСНС.

Людей призывают не передвигаться по дорогам, которые не проверили саперы.