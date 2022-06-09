В Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу и депутату из ОПЗЖ
СБУ разоблачила в коллаборационизме бывшего народного депутата Украины, который к тому же заслуженный юрист, и депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Предатели сотрудничали с российскими оккупантами, сдавали патриотов, сотрудничали с ФСБ и даже создали в Херсоне псевдо-военно-гражданскую администрацию. Злоумышленникам сообщено о подозрении
Об этом информирует в фейсбуке Управление СБУ в Херсонской области .
С первых дней оккупации Херсонщины на сторону рашистов перешли два чиновника.
Бывший народный депутат Украины II и III созывов и заслуженный юрист Украины создал компанию предателей, которые помогли собрать списки мирных украинцев для отчета рашистам. Кроме того, поспособствовал созданию в Херсоне псевдо-военно-гражданской администрации, ныне управляющей регионом.
Также к коллаборационистской деятельности присоединилась депутат Херсонского городского совета от партии "ОПЗЖ" и предпринимательница. Кроме сбора информации о ВСУ, продолжает свою финансово-хозяйственную деятельность в Херсоне.
"Сотрудничая с врагом, ей удалось сохранить свой бизнес, и сейчас она продолжает обогащаться на страданиях херсонцев.
Обоим фигурантам уголовных производств сообщено о подозрении в государственной измене. Они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Предателям грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- За день до вторжения России на территорию Украины, 23 февраля, тогда еще нардеп Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. 3 марта "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила его из своих рядов.
- 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- 10 мая следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд.
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