Об этом информирует в фейсбуке Управление СБУ в Херсонской области .

С первых дней оккупации Херсонщины на сторону рашистов перешли два чиновника.

Бывший народный депутат Украины II и III созывов и заслуженный юрист Украины создал компанию предателей, которые помогли собрать списки мирных украинцев для отчета рашистам. Кроме того, поспособствовал созданию в Херсоне псевдо-военно-гражданской администрации, ныне управляющей регионом.



Также к коллаборационистской деятельности присоединилась депутат Херсонского городского совета от партии "ОПЗЖ" и предпринимательница. Кроме сбора информации о ВСУ, продолжает свою финансово-хозяйственную деятельность в Херсоне.



"Сотрудничая с врагом, ей удалось сохранить свой бизнес, и сейчас она продолжает обогащаться на страданиях херсонцев.



Обоим фигурантам уголовных производств сообщено о подозрении в государственной измене. Они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.



Предателям грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

За день до вторжения России на территорию Украины, 23 февраля, тогда еще нардеп Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. 3 марта "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила его из своих рядов.

6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

10 мая следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд.

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