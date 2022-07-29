В Херсонской области сообщено о подозрении в госизмене трем работникам полиции

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в феврале 2022 года сотрудники полиции добровольно перешли на сторону врага и согласились проходить службу в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе – "Геническом райотделе полиции ГУ МВД в Херсонской области".

Досудебное расследование производится следователями третьего следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований.

29 июля прокуратура заочно объявила подозрение в пособничестве РФ терробороновцу, который передал россиянам данные об участниках ТрО, поддержал оккупацию.

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