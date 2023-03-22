Об этом информирует глава областной военной администрации Александр Прокудин .

С пятницы в Херсонской области комендантский час будет начинаться в 20:00 и продлиться до 06:00. Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Херсонской области ввели комендантский час, который продлится с 19:00 до 06:30.

Также в регионе с 13 по 17 марта из-за возможного присутствия ДРГ ввели удлиненный комендантский час с 17:00 и до 06:30. Тогда глава ОВА подчеркнул, что нововведение необходимо с целью недопущения жертв среди гражданского населения во время контрдиверсионных мер.

С 15 марта в Херсонской области разрешили продажу алкоголя с 10 до 15 часов в местах оптовой, розничной торговли и ресторанах, разрешение продлится месяц.

Кроме того, с 26 марта в Киеве изменится время комендантского часа – с 00:00 до 05:00; общественный транспорт столицы будет работать на час дольше. А с 27 марта разрешат продавать в магазинах алкоголь с 11:00 до 21:00. Раньше купить спиртные напитки можно было до 19 часов.