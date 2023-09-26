В Херсонской области СБУ задержала священника УПЦ (МП), который торговал оружием

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) Херсонской области. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства рашистов от украинского контрнаступления.

Заявляется, что клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах. Один из них находился на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Сотрудники СБУ задержали священника, когда тот пытался продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

В дополнение к этим ПЗРК священник предлагал приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тысяч в гривневом эквиваленте.

"Фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах. Попадание оружия к представителям преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности, из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма УПЦ (МП) изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

3 боевые гранаты Ф-1;

почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.