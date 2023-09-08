В Херсонской области саперы подорвались на российской мине
Трое взрывотехников, занимавшихся гуманитарным разминированием Херсонщины, подорвались на российской мине
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
На российской мине подорвались трое саперов организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием области.
"24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего", - говорится в сообщении.
В частности, по словам городского головы, двое мужчин, 32 и 31 года, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
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В пятницу, 8 сентября, российские террористы сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли трое гражданских - 2 женщины и мужчина. Четверо местных жителей ранены.
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Накануне, 7 сентября, российская оккупационная армия атаковала из артиллерии и беспилотника Одрадокаменку Херсонской области, в результате чего погиб гражданский мужчина.
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