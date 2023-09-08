В Херсонской области саперы подорвались на российской мине

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

На российской мине подорвались трое саперов организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием области.

"24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего", - говорится в сообщении.

В частности, по словам городского головы, двое мужчин, 32 и 31 года, получили осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.