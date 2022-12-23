В Херсонской области с момента деоккупации следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей, 17 из них – дети
С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области
Об этом рассказал во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ и.о. начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Андрей Кованый.
"Если принимать во внимание Херсон, то целятся фактически в жилые кварталы, пытаются попасть в места критической инфраструктуры, но летит фактически по всему городу. К сожалению, среди мирных граждан есть и травмированные, и погибшие почти ежедневно. В целом с момента деоккупации следователями подтверждены информацию о гибели 332 гражданских, 17 из них – дети, еще 74 человека не установлены", – сообщил Кованый.
Вражеские обстрелы Херсона не прекращались с начала боевых действий в регионе.
- В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.
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