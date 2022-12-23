В Херсонской области с момента деоккупации следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей, 17 из них – дети

Об этом рассказал во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ и.о. начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Андрей Кованый.

"Если принимать во внимание Херсон, то целятся фактически в жилые кварталы, пытаются попасть в места критической инфраструктуры, но летит фактически по всему городу. К сожалению, среди мирных граждан есть и травмированные, и погибшие почти ежедневно. В целом с момента деоккупации следователями подтверждены информацию о гибели 332 гражданских, 17 из них – дети, еще 74 человека не установлены", – сообщил Кованый.

Вражеские обстрелы Херсона не прекращались с начала боевых действий в регионе.

В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb