В Херсонской области с 13 по 18 ноября запретили пользоваться водным транспортом
В течение 13 – 18 ноября включительно, на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта
Об этом сообщили на сайте Херсонской областной военной администрации.
Ознакомиться с соответствующим распоряжением можно по ссылке .
- 12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил , что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские кафиры возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
- 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил , что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.
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