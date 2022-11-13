В Херсонской области с 13 по 18 ноября запретили пользоваться водным транспортом

Об этом сообщили на сайте Херсонской областной военной администрации.

Ознакомиться с соответствующим распоряжением можно по ссылке .

12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил , что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские кафиры возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил , что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.