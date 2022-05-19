Об этом информирует на странице в фейсбуке руководитель прессслужбы Херсонского городского совета Гаяне Оганесян .

"Осужденных Дарьевкой исправительной колонии 10, которые готовы были защищать свою Родину, российские военные перемещают в 90 колонию и заставляют копать траншеи. Непокоренным простреливают ноги. На базе 10 колонии будут расположены боксы для ремонта военной техники РФ. Оккупанты готовы чтобы те выступали под триколором против армии Украины. Сотрудники, которым удалось сбежать – скрываются, потому что их принуждают к сотрудничеству с оккупантами», – пишет Гаяне Оганесян.

Руководитель прессслужбы рассказала, что речь идет о жизни работников и осужденных в регионе, которых так и не эвакуировали, а это около 3 тысяч человек.

Гайане Оганесян призвала вывезти осужденных и работников СИЗО и колоний Херсона, ведь это может закончиться смертями.

"На днях в Херсонском СИЗО российские военные избивали всех мужчин, которые находятся под следствием. Крики людей, над которыми издевались оккупанты, слышали жители окрестных домов, ведь СИЗО находится в центре города. Женщины к счастью не пострадали. Пока не пострадали", – добавляет руководительница. пресс-службы Херсонского городского совета.

9 марта в здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые с которого были эвакуированы к оккупации, ворвались российские военные.

11 мая в СИЗО оккупированного Херсона россияне убили заключенного якобы за высказывание возмущения и похитили начальника учреждения, в связи с изолятором нет.

Россияне 18 мая обстреляли Чернобаевку в Херсонской области, в результате чего погиб гражданский, еще пять человек госпитализированы с ранениями.

Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета рассказал , что оккупант продолжает запугивать и угрожать жителям Херсонщины, украинских активистов свозят в Новую Каховку на допросы и пытки, некоторых людей везут в Крым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb