В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета

Об этом сообщает официальный Facebook Каховской городской территориальной громады.

Российские преступники похитили Помазнюка из его дома.

"11 мая из своего дома вооруженными военными РФ был изъят директор ФГ "Акант", бывший депутат Херсонского облсовета Пормазнюк Виктор Анатольевич (1966 г.р.). Скорее всего находится в отделении полиции в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

14 мая стало известно, что фермеров Запорожской области принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.

В поселке городского типа Каменка Пологовского района русские оккупанты превратили училище в тюрьму и держат там своих военных , которые отказываются воевать.

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