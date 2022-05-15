В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета
Российские оккупанты похитили бывшего депутата Херсонского облсовета Виктора Помазнюка
Об этом сообщает официальный Facebook Каховской городской территориальной громады.
Российские преступники похитили Помазнюка из его дома.
"11 мая из своего дома вооруженными военными РФ был изъят директор ФГ "Акант", бывший депутат Херсонского облсовета Пормазнюк Виктор Анатольевич (1966 г.р.). Скорее всего находится в отделении полиции в Новой Каховке", - говорится в сообщении.
- 14 мая стало известно, что фермеров Запорожской области принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.
- В поселке городского типа Каменка Пологовского района русские оккупанты превратили училище в тюрьму и держат там своих военных , которые отказываются воевать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное