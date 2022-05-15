English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета

В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета

15 мая, 2022 воскресенье
03:14
война с Россией

Российские оккупанты похитили бывшего депутата Херсонского облсовета Виктора Помазнюка

Об этом сообщает официальный Facebook Каховской городской территориальной громады.

Российские преступники похитили Помазнюка из его дома.

"11 мая из своего дома вооруженными военными РФ был изъят директор ФГ "Акант", бывший депутат Херсонского облсовета Пормазнюк Виктор Анатольевич (1966 г.р.). Скорее всего находится в отделении полиции в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
русская агрессия
война
Новая Каховка
Читайте также:
13 мая, 2022 пятница
Минус 100 единиц боевой техники, сотни убитых: ВСУ отбросили оккупантов от Сиверского Донца после 8 суток атак, - Бутусов
карта бойових дій-мала
13 мая, 2022 пятница
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16.00 13 мая
Путін
13 мая, 2022 пятница
У Путина рак крови, - The Mirror
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
15 мая
03:29
Евровидение-2023 намерены провести в Севастополе? Подборка лучших мемов после триумфа Kalush Orchestra
02:38
Kalush Orchestra
Это яркое изображение не только вашего таланта, но и непреклонной поддержки вашей борьбы за свободу, – Джонсон отреагировал на триумф Kalush Orchestra
02:29
Мы сделаем все, чтобы участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, - Зеленский
02:18
"Ущемление позвоночника": российские захватчики придумали новый способ, как отказаться от войны в Украине
02:01
"Слава Украине!" На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra
01:52
В Запорожье российские оккупанты превратили училище в тюрьму: держат там своих военных, которые отказываются воевать
01:27
"Ливерпуль"
"Ливерпуль" выиграл свой восьмой Кубок Англии в истории
00:56
Организаторы Евровидения не дисквалифицируют Kalush Orchestra за призыв помочь Азовстали: считают заявление гуманитарным
00:49
За сутки 14 мая украинское ПВО уничтожило 7 беспилотников и 1 вражеский самолет
00:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 мая
2022, суббота
14 мая
23:54
На Востоке Украины ВСУ отбили 9 российских атак и уничтожили до 80 оккупантов в сутки
23:52
Поддержка Украины означает недопущение глобального голода, - Зеленский
23:30
Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, - Зеленский
23:14
Kalush со сцены Евровидения в Турине: "Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!"
23:11
Участниц акции Save Mariupol в Берлине задержала полиция, а в Париже им запретили палатки у МИД
22:47
Kalush объяснил, как за них можно проголосовать за границей
22:09
Квин рассказала, при каких условиях США могут признать геноцид украинцев со стороны РФ
22:04
В Донецкой области за сутки россияне убили трех мирных жителей, еще четырех ранили
21:47
Верховная Рада
Рада готовит законопроект, который запретит коллаборантам занимать выборные должности
21:42
Оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровщину из "градов"
21:28
Россия обстреляла из миномета территорию Сумщины
21:18
Марина Лазебная
Правительство продлило выплату субсидий и соцвыплат до конца военного положения
21:14
Кинг заявил, что Путин недооценил Украину
20:59
Чехия Украина
В Праге открыли палаточный городок для украинских беженцев
20:56
В Госдуме РФ предлагают не финансировать профессиональный футбол на уровне государства
20:55
МИД Финляндии о вступлении в НАТО: мы хотим, чтобы граница с РФ оставалась мирной
20:40
Россия рассыплется, как перед этим СССР - польский политик Павел Коваль
20:35
Эксклюзив
На Херсонщине у оккупантов нет никаких стратегических планов, они только грабят предпринимателей и хотят бежать в Крым, — депутат облсовета
20:34
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий
20:28
Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку, но РФ должна перестать блокировать порты, - Кулеба
20:22
Нидерланды заморозили активы россиян на сумму в 640 млн евро
20:12
Эксклюзив
Вещание отстраненных каналов должно быть доступно каждому украинцу, - нардеп Синютка
20:02
Оккупанты распространяют фейки о конфликте между Зеленским и Залужным, - Центр при СНБО
19:53
Эксклюзив
За полтора дня орки стянули свыше 2,5 тыс. техники, — глава Луганской ОВА
19:43
На фото вражеская военная техника
Враг имеет частичный успех в районе Авдеевки и продолжает штурмовать Азовсталь, - Генштаб
19:41
Офис генпрокурора
Приказывали обстреливать Харьковщину: двум российским командирам объявили подозрение
19:28
С 19 мая в пяти городах Украины кинотеатры начнут показ отреставрированного фильма "Тени забытых предков"
19:16
Запорожская ОВА прекращает сотрудничество с Беларусью
19:09
Со следующей недели будет доступно бронирование мест на авиарейсы в Канаду для украинских беженцев.
19:09
В Одессе на пляж вынесло российскую морскую мину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV