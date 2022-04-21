В Херсонской области российские оккупанты перенесли "референдум" на 27 апреля, – ОК "Юг"
В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "референдуму". Провести его планируют 27 апреля
Об этом сообщает ОК "Юг".
Оккупанты в Херсонской области решили перенести дату так называемого "референдума" на 27 апреля. В оперативном командовании отмечают, что пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами.
"То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", - добавляют в сообщении.
- Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская убеждена, что псевдореферендум в Херсоне – это четкое доказательство акта агрессии РФ против Украины, который следует представить в международном суде.
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