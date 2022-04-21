В Херсонской области российские оккупанты перенесли "референдум" на 27 апреля, – ОК "Юг"

Об этом сообщает ОК "Юг".



Оккупанты в Херсонской области решили перенести дату так называемого "референдума" на 27 апреля. В оперативном командовании отмечают, что пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами.



"То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", - добавляют в сообщении.

Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская убеждена, что псевдореферендум в Херсоне – это четкое доказательство акта агрессии РФ против Украины, который следует представить в международном суде.