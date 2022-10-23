В Херсонской области российские мобики не имеют надлежащей обуви, одежды и стреляют по своим
У российского военного командования проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .
"На Херсонском направлении мобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения", - говорится в сообщении.
Кроме этого, также известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки - командование не учитывает уровня их подготовленности.
Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи "дружественного огня" между подразделениями противника.
- Ранее сообщалось, что военный из Якутии рассказал о том, что все национальные меньшинства отправляют на передовую, а русских – в окопы.
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