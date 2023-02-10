В Херсонской области россияне застрелили двух мирных жителей в их дворе: открыто дело о военном преступлении
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры провели эксгумацию и осмотр тел двух жителей пгт Большая Александровка Херсонской области: они погибли от рук оккупантов
Об этом 10 февраля сообщили в telgram-канале Офиса Генерального прокурора.
"По данным следствия, во время оккупации населенного пункта военные РФ расстреляли во дворе домовладения двух мужчин - владельца дома и его соседа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище.
Во время эксгумации и осмотра трупов предварительно установлено – у одного шаровое ранение в голову, у другого – в шею.
"При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства. Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы", - отмечается в сообщении.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю Службы безопасности, возглавившему карательные органы РФ в оккупированной части Херсонщины.
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