Об этом 10 февраля сообщили в telgram-канале Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, во время оккупации населенного пункта военные РФ расстреляли во дворе домовладения двух мужчин - владельца дома и его соседа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище.

Во время эксгумации и осмотра трупов предварительно установлено – у одного шаровое ранение в голову, у другого – в шею.

"При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства. Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы", - отмечается в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).