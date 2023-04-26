Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме .

За сутки вражеские войска выпустили по Херсонщине 389 снарядов из авиации, тяжелой артиллерии и дронов. По Херсону попали 11 раз. Всего зафиксировано 75 обстрелов Херсона.

Россияне били по жилым кварталам, церкви и магазинам Белозерской поселковой общины Херсонского района. В результате вражеского огня один человек получил ранения.

В то же время, 25 апреля с деоккупированной территории эвакуировали 118 жителей.