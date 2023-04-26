В Херсонской области россияне за сутки обстреляли дома, церковь, магазины и ранили человека
Россияне 25 апреля 75 раз обстреляли Херсонщину, ранили человека, повредили дома, магазины и церковь
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме .
За сутки вражеские войска выпустили по Херсонщине 389 снарядов из авиации, тяжелой артиллерии и дронов. По Херсону попали 11 раз. Всего зафиксировано 75 обстрелов Херсона.
Россияне били по жилым кварталам, церкви и магазинам Белозерской поселковой общины Херсонского района. В результате вражеского огня один человек получил ранения.
В то же время, 25 апреля с деоккупированной территории эвакуировали 118 жителей.
- 25 апреля в Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водоемах, за исключением судов Сил обороны Украины и специалистов, охраняющих водные биоресурсы.
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