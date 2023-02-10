В Херсонской области россияне требуют от украинцев переходить на московское время. Проверяют телефоны и часы

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг и раньше осуществлял обыски и проводил усиленную проверку местных на блокпостах, но проверка часов – это уже ноу-хау от оккупантов. В случае обнаружения установленного киевского времени, кафиры предупреждают о последствиях и заставляют переходить на московское время. Однако, по словам российских солдат , в скором времени наказание за украинское время на телефоне будет более суровым и будет иметь последствия", - пишут в Центре.

В ЦНС отмечают, что "борьба с часовым поясом" в очередной раз доказывает об отсутствии поддержки оккупантов среди местных и имитации такой "любви".

Центр нацсопротивления призывает не подвергать себя опасности по таким пустякам, и помнить, что вскоре для всего юга наступит киевское время.