В Херсонской области россияне требуют от украинцев переходить на московское время. Проверяют телефоны и часы
На временно оккупированной части Херсонщины россияне проверяют часы и телефоны, террористов интересует, перешли ли украинцы на "московское время"
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг и раньше осуществлял обыски и проводил усиленную проверку местных на блокпостах, но проверка часов – это уже ноу-хау от оккупантов. В случае обнаружения установленного киевского времени, кафиры предупреждают о последствиях и заставляют переходить на московское время. Однако, по словам российских солдат , в скором времени наказание за украинское время на телефоне будет более суровым и будет иметь последствия", - пишут в Центре.
В ЦНС отмечают, что "борьба с часовым поясом" в очередной раз доказывает об отсутствии поддержки оккупантов среди местных и имитации такой "любви".
Центр нацсопротивления призывает не подвергать себя опасности по таким пустякам, и помнить, что вскоре для всего юга наступит киевское время.
- 9 февраля стало известно, что оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области.
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