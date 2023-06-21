Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Херсонской области россияне спешно вывозят тела погибших от потопа в неизвестном направлении, - ОВА

В Херсонской области россияне спешно вывозят тела погибших от потопа в неизвестном направлении, - ОВА

21 июня, 2023 среда
16:28
Война с Россией

На левом берегу Херсонщины представители оккупационных властей собирают и забирают тела украинцев, погибших в результате потопа из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Об этом информирует глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, пишет Радио Свобода .

"Все тела, которые они находят, они упаковывают в черные мешки и увозят в неизвестном направлении, говорят, что они их везут на Каланчак. Никто не может посчитать, сколько именно тел людей родственники привозят в больницу, они ставят какой-либо диагноз причины смерти , но не утопление для того, чтобы не фиксировались жертвы именно их теракта, чтобы, как всегда, скрыть свои преступления", – рассказал Толоконников.

Российские оккупанты игнорируют просьбы местных жителей о том, что нужно обследовать дома и разобрать завалы, потому что под ними могут быть погибшие.

Представитель предполагает, что количество погибших может быть очень большим, однако зафиксировать это сейчас невозможно.

"Все, что мы можем получить - это количество погибших из больницы, пока это по Олешкам - около 11, столько же примерно и по Голой Пристани", - добавил представитель ОВА.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
  • В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
  • По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек на правобережье Херсона.
Херсонщина
оккупированные территории
Каховка
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
Читайте также:
Автор Валерий Чалый
20 июня, 2023 вторник
Есть очень короткая дистанция — не более года
20 июня, 2023 вторник
Украинская армия готовит поле предстоящего сражения, - военный эксперт Селезнев
20 июня, 2023 вторник
Для выхода на границу в пределах 1991 года нам нужно провести по меньшей мере две наступательные операции - военный аналитик Гетьман
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 40.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
21 июня
18:05
OPINION
Они верили
17:57
"Идиотов в руководстве РФ не так много": Буданов заявил, что россияне не пойдут на ядерную эскалацию
17:54
Новости компаний
Переселенцы из Херсона получат гумпомощь из Хорватии, — Favbet Foundation
17:52
Украина – Хорватия: Мудрик не попал в стартовый состав молодежки на первый матч Евро-2023
17:45
Войска РФ активизировались на Купянском направлении. Украина эвакуировала всех детей из приграничных населенных пунктов
17:43
Cервис Bolt Food
Эстонский Bolt будет сотрудничать с Starship, чтобы тысячи роботов доставляли еду уже в этом году
17:11
"Коллективный Запад развернул против России настоящую войну": ЦПИ рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучил Шойгу
17:10
"Кампания по дискредитации меня лично": Кличко раскритиковал домашний арест Ткачука и обыски в департаментах КГГА
16:58
Оккупанты закрыли Васильевку Запорожской области на въезд и выезд и ограничили передвижение по городу
16:56
Украина пытается вернуть из Швейцарии арестованные там 600 кг золота окружения Януковича, - директор НАБУ Кривонос
16:30
В Одессе и области объявили штормовое предупреждение: советуют максимально ограничить передвижение
16:30
Обстрелы РФ: в ООН подсчитали, сколько в среднем была без света рядовая украинская семья
16:30
Путин заявил о развитии ядерной триады и постановке межконтинентальных ракет "Сармат" на дежурство "в ближайшее время"
16:19
"Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
16:17
Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России
16:12
Анналена Бербок
Германия дополнительно предоставит Украине €381 млн на гуманитарную помощь
16:07
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ преуспевают, - командир подразделения разведчиков "Terra" Волохов
16:07
ООН
"Наши мнения с работниками ГСЧС": в ООН отреагировали на убийство Россией спасателя в Херсоне и ранения его коллег
16:04
OPINION
В России будут национализироваться имущество иностранцев
15:53
Латвия
Латвия отдает Украине все свои вертолеты, - премьер Кариньш
15:47
вакцина
Минздрав призвал украинцев прививаться от COVID-19 во избежание вспышки заболевания осенью
15:31
Дети в Жмеринке провели акцию в поддержку украинских пилотов
15:31
Пора Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, - министр Бильстрем
15:20
"Дом с насекомыми" Марии Станиславской включили в Госреестр недвижимых достопримечательностей Украины
15:11
электроэнергиия
Украина получила возможность импортировать больше электроэнергии из ЕС
15:04
Обзор
Украина стартует на молодежном Евро: все, что нужно знать перед первым матчем нашей молодежки
15:00
OPINION
Будет ли ядерная война? И при чем здесь Джозеф Байден
14:59
Оккупационная администрация в Донецкой области легализовала фильтрационные лагеря для украинцев
14:59
Эксклюзив
Российские отряды "Шторм Z" собственными телами сокращают заминированную серую зону на Купянском направлении, - командир роты Федоренко
14:48
Обновлено
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Китай отреагировал
14:48
"Не могу сказать наверняка о человеке, не имеющем связи с реальностью": Зеленский о вероятности применения ядерного оружия Путиным
14:27
Эксклюзив
Россияне атакуют Киев, чтобы ПВО не могла полноценно работать на линию фронта, - майор ВСУ Трегубов
14:21
"Оттенки перемен": Книжный Арсенал опубликовал Антипроизведения старшеклассников этого проекта
14:19
единая россия
СБУ обнародовала список политических партий и общественных организаций РФ, угрожающих нацбезопасности Украины
14:19
Radio New Zealand уволило журналиста, который дописывал пророссийскую пропаганду к новостям об Украине
14:02
OPINION
Путин считает Орбана легальным хозяином Закарпатья
13:57
Венгрия нарушила международное право и права военнопленных, когда приняла украинских заключенных, - Лубинец
13:49
Жюри объявило победителей фестиваля зрительского кино Миколайчук OPEN в Черновцах
13:43
В случае подрыва оккупантами "Крымского титана" могут пострадать три соседних страны, – Гуменюк
13:43
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV