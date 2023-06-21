В Херсонской области россияне спешно вывозят тела погибших от потопа в неизвестном направлении, - ОВА
На левом берегу Херсонщины представители оккупационных властей собирают и забирают тела украинцев, погибших в результате потопа из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС
Об этом информирует глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, пишет Радио Свобода .
"Все тела, которые они находят, они упаковывают в черные мешки и увозят в неизвестном направлении, говорят, что они их везут на Каланчак. Никто не может посчитать, сколько именно тел людей родственники привозят в больницу, они ставят какой-либо диагноз причины смерти , но не утопление для того, чтобы не фиксировались жертвы именно их теракта, чтобы, как всегда, скрыть свои преступления", – рассказал Толоконников.
Российские оккупанты игнорируют просьбы местных жителей о том, что нужно обследовать дома и разобрать завалы, потому что под ними могут быть погибшие.
Представитель предполагает, что количество погибших может быть очень большим, однако зафиксировать это сейчас невозможно.
"Все, что мы можем получить - это количество погибших из больницы, пока это по Олешкам - около 11, столько же примерно и по Голой Пристани", - добавил представитель ОВА.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
- По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек на правобережье Херсона.
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