Об этом информирует глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, пишет Радио Свобода .

"Все тела, которые они находят, они упаковывают в черные мешки и увозят в неизвестном направлении, говорят, что они их везут на Каланчак. Никто не может посчитать, сколько именно тел людей родственники привозят в больницу, они ставят какой-либо диагноз причины смерти , но не утопление для того, чтобы не фиксировались жертвы именно их теракта, чтобы, как всегда, скрыть свои преступления", – рассказал Толоконников.

Российские оккупанты игнорируют просьбы местных жителей о том, что нужно обследовать дома и разобрать завалы, потому что под ними могут быть погибшие.

Представитель предполагает, что количество погибших может быть очень большим, однако зафиксировать это сейчас невозможно.

"Все, что мы можем получить - это количество погибших из больницы, пока это по Олешкам - около 11, столько же примерно и по Голой Пристани", - добавил представитель ОВА.