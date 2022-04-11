В Херсонской области россияне создали три застенки, - Арестович
На территории Херсонской области действуют три застенки, где репрессиям подвергаются, в частности представители местной власти, бизнесмены, бывшие силовики и военные
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире израильского радио, передает LB.ua.
"Митинги продолжаются. В Херсонской области пытаются репрессировать представителей местного самоуправления, несколько мэров погибли, похищают бизнесменов, бывших силовиков, работают застенки. По нашим данным, известно о трех застенках, где допрашивают, пытают и убивают", - отметил советник главы ОП.
Он также рассказал, что жители Херсона противятся захватчикам.
"На Херсонщине продолжается украинское сопротивление. Относительно отдельных категорий - бывшие атовцы, бывшие военнослужащие ВСУ, не успевшие уехать, бывшие сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют репрессии", - сказал Арестович.
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