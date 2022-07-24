В Херсонской области россияне пытаются наскоро восстановить уничтоженные мосты для переброски техники, - облсовет
На Херсонщине россияне наскоро чинят уничтоженные украинскими военными мосты для перебрасывания вражеских техники и боеприпасов
Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в фейсбуке .
"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути поставки боеприпасов и тяжелой техники", - подчеркнул он.
По словам Юрия Соболевского, качество ремонта и безопасность использования мостов сомниельные, ведь их чинят на скорую руку, а специалистов россияне к этому привлекали "разве что не под дулами автоматов".
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