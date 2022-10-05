В Херсонской области россияне пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники", - пишут в Генштабе.

5 октября российский агрессор продолжает наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С начала суток, 5 октября, российский агрессор нанес 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины.

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