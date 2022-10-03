Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский

"Есть заявления россиян, что все, кто находится на территории Херсонщины, являются гражданами РФ. Понятно, что это юридически полный абсурд и не имеют юридической силы такие заявления", - отметил он.

Соболевский подчеркнул, что эти люди – наши граждане, которые являются патриотами.

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"Им необходимо сегодня максимально избегать получения российских паспортов, потому что параллельно или после этого может происходить принудительная мобилизация местного населения в так называемый добровольческий батальон Херсонщины", - добавил чиновник.

Он заявил, что нет информации, что людей уже начали забирать.

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"Подготовку к этому видим, но фактов того, что наших людей забирают и мобилизуют, нет", - подытожил Соболевский.