В Херсонской области россияне пока не начали принудительную мобилизацию, - первый заместитель главы облсовета Соболевский
Украинцам на оккупированной территории Херсонской области следует избегать получения российских паспортов, чтобы не попасть под принудительную мобилизацию РФ
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский
"Есть заявления россиян, что все, кто находится на территории Херсонщины, являются гражданами РФ. Понятно, что это юридически полный абсурд и не имеют юридической силы такие заявления", - отметил он.
Соболевский подчеркнул, что эти люди – наши граждане, которые являются патриотами.
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"Им необходимо сегодня максимально избегать получения российских паспортов, потому что параллельно или после этого может происходить принудительная мобилизация местного населения в так называемый добровольческий батальон Херсонщины", - добавил чиновник.
Он заявил, что нет информации, что людей уже начали забирать.
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"Подготовку к этому видим, но фактов того, что наших людей забирают и мобилизуют, нет", - подытожил Соболевский.
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