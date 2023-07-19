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В Херсонской области россияне переоборудовали дом культуры в военный госпиталь, - Генштаб

19 июля, 2023 среда
19:06
Война с Россией

Российские террористы продолжают переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и далее игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", - пишет Генштаб.

Обстрелы Украины и ситуация на фронте

В течение суток российский враг нанес 66 авиационных ударов и произвел около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений", - идет речь в сводке.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Горск, Елино, Леоновка, Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелка, Волчанск, Малая Волча, Бударки Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийскием обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобково Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на временно оккупированных территориях

"Противник продолжает переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры временно захваченных территорий Украины под собственные нужды", - пишет Генштаб.

В здании культуры Каланчакского поселкового совета Херсонской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь, где на лечении с ранениями разной степени тяжести и на реабилитации находятся более 50 российских захватчиков.

Удары ВСУ по россиянам

Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава. Наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 9 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.

  • В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
  • Генштаб сообщает, что россияне применили 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БПЛА типа "Shahed".
  • Уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА типа "Shahed".
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