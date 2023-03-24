В Херсонской области россияне обстреляли частный дом. Ранена местная женщина
В пятницу, 24 марта, российские террористы совершили очередное преступление в Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"После обеда россияне покрыли огнем деревню Кизомыс Белозерской громады - один из боеприпасов попал в частный дом. Повреждены крыша, окна и двери дома. Ранена местная жительница. В настоящее время она госпитализирована - медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - пишет ОВА.
- Напомним, днем 24 марта российские оккупанты прицельно обстреляли дома мирных жителей Белозерки Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще четверо ранены.
- Российская армия также в очередной раз обстреляла Херсон: оккупанты атаковали плавни, в результате чего погиб человек, еще один ранен
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