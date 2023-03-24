В Херсонской области россияне обстреляли частный дом. Ранена местная женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"После обеда россияне покрыли огнем деревню Кизомыс Белозерской громады - один из боеприпасов попал в частный дом. Повреждены крыша, окна и двери дома. Ранена местная жительница. В настоящее время она госпитализирована - медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - пишет ОВА.