В Херсонской области россияне назначили "председателя района" в одной из громад

Об этом сообщили на сайте Чаплынской громады.

Там отметили, что 16 мая в здании поссовета были собраны все работники аппарата и коммунальных учреждений совета.

"Военный комендант зачитал приказ гауляйтера Херсонской области об увольнении чаплинского поселкового головы с должности и назначения главой Чаплинского района Мирибяна Атома Саркисовича и его заместителя", - говорится в сообщении.

Там добавили, что исполнительный комитет громады продолжает исполнять свои обязанности дистанционно и все официальные источники коммуникации громады работают в штатном режиме.