В Херсонской области россияне назначили "председателя района" в одной из громад
В Чаплынской территориальной громаде Херсонской области российские оккупанты назначили "главой района" Атома Мирибяна
Об этом сообщили на сайте Чаплынской громады.
Там отметили, что 16 мая в здании поссовета были собраны все работники аппарата и коммунальных учреждений совета.
"Военный комендант зачитал приказ гауляйтера Херсонской области об увольнении чаплинского поселкового головы с должности и назначения главой Чаплинского района Мирибяна Атома Саркисовича и его заместителя", - говорится в сообщении.
Там добавили, что исполнительный комитет громады продолжает исполнять свои обязанности дистанционно и все официальные источники коммуникации громады работают в штатном режиме.
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