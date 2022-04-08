В Херсонской области россияне изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку
В одном из сел Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Вилкул.
"Есть новости, от которых кровь стынет в жилах. Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонщины, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении. Это то, почему никогда не будет прощение", - написал глава ВА Кривого Рога.
- Напомним, 7 апреля депутат облсовета Сергей Хлань сообщил , что в Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА, депутата от "ЕС" Салтыкова.
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