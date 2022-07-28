В Херсонской области россияне используют краденое судно для переправы в районе поврежденного моста

Об этом сообщила полиция Херсонской области.

"В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, пришвартованным на Карантинном острове. Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели автомобилями гражданских "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Бора", а также грузовыми автомобилями "ГАЗ-3307" и "ГАЗ-53".

По факту преступлений полиция открыла уголовные производства.

Украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.

27 июля оккупанты вместо поврежденного Антоновского моста организовали паромную переправу.

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