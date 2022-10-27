Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Все, что связано с действиями РФ, которые мы видели в информационной сфере, а именно выдумки о подготовке со стороны Украины подрыва плотины или использования "грязной бомбы", – это все свидетельство того, что Россия напугана последствиями, которые могут ее ожидать после потери Херсона. И сейчас россияне осуществляют ротацию своих войск в Херсонской области под предлогом эвакуации местного населения с правого берега реки Днепр. Противник выводит свои наиболее эффективные войска, которые уже там находились длительное время и потеряли свою боеспособность, и заводятся другие части", - прокомментировал военный эксперт .



Валерий Рябых отметил, что все-таки там остается достаточно большая группировка врага, а по оценкам украинских аналитических структур указано, что на правом берегу действуют около 21-22 БТГ (батальонно-тактические группы).



Также видно, что противник оборудует позиционные районы и готовится к ведению боев в городе. Учитывая такие действия, я считаю, что пока не принято политическое и военное решение относительно дальнейшей судьбы, то есть может быть два варианта: или противник сам уйдет, или станет в жесткую оборону", - объяснил Рябых.

25 октября Генштаб ВСУ сообщал , что оккупанты готовят оборонные позиции и эвакуируют персонал разных сфер в Херсонской области.

27 октября руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что россияне пытаются усилить свои позиции в Херсоне, перебрасывая туда недавно мобилизованных граждан РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb