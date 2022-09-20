В Херсонской области РФ начала психологическую подготовку местных жителей к "мобилизации", - первый заместитель главы облсовета
Россия начала психологическую подготовку населения Херсонской области к возможной "мобилизации", у оккупантов нет поддержки
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель головы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Пока "мобилизации" нет, потому что нет поддержки населения. Мало того, очень большое сопротивление. Они до сих пор просто боялись давать оружие херсонцам, но в последнее время начинает появляться в их каналах информация, которую можно воспринимать как первый шаг к психологической подготовке населения к тому, что необходимо провести такую "мобилизацию". Такая информация появилась", – отметил он.
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