В Херсонской области разоблачили ботоферму спецслужб РФ: 20 тыс. аккаунтов осуществляли информатаки против Украины
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, распространявших дезинформацию об Украине
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Они создали более 20 тыс. фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, и через анонимные профили распространяли ложную информацию о ситуации в Украине. Также они рассылали ложные сообщения о минировании инфракрасных объектов Херсонщины.
Следствие установило, что ботоферму организовало несколько местных жителей. Они маскировали аккаунты с помощью специальных устройств. Злоумышленники получали деньги через российские платежные системы, запрещенные в Украине.
Во время обысков правоохранители обнаружили более трех тысяч сим-карт и компьютеры с доказательствами преступлений.
Злоумышленникам инкриминируют нарушения ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
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