В Херсонской области разоблачена агентурная сеть ФСБ, которую организовал бывший сотрудник СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, сотрудники контрразведки совместно с СБУ разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.



По данным правоохранителей, организатором сети был бывший сотрудник СБУ, который уволился со службы в 2014 году. Он был завербован ФСБ во время выезда в РФ.





Для выполнения заданий российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. В частности, сотрудников СБУ в Херсонской области, работников местной прокуратуры, полицейских, а также одного чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывшего чиновника облдгосадминистрации.



Правоохранители также узнали, что московским куратором сети является кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".





Отмечается, что оперативники задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.



В пресс-службе отметили, что сейчас резидент ФСБ РФ и его агент, сотрудник СБУ, задержаны. Им объявлено подозрение в государственной измене. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.