В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Мы видим, что российский террор не прекращается. Так что совместно с военными и правоохранителями приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная эвакуация была объявлена в Станиславе, Широкой Балке и Александровке.

"Обращаюсь к жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией. Объективно оцените ситуацию. Позаботьтесь о безопасности. Собственную и близких", - подчеркнул Прокудин.