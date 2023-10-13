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В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми

13 октября, 2023 пятница
09:36
Война с Россией

В пятницу, 13 октября, на заседании Совета безопасности Херсонской области было принято решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Мы видим, что российский террор не прекращается. Так что совместно с военными и правоохранителями приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная эвакуация была объявлена в Станиславе, Широкой Балке и Александровке.

"Обращаюсь к жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией. Объективно оцените ситуацию. Позаботьтесь о безопасности. Собственную и близких", - подчеркнул Прокудин.

  • 14 сентября на Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих врагом.
Общество
Украина
Херсонщина
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