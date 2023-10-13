В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми
В пятницу, 13 октября, на заседании Совета безопасности Херсонской области было принято решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Мы видим, что российский террор не прекращается. Так что совместно с военными и правоохранителями приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обязательная эвакуация была объявлена в Станиславе, Широкой Балке и Александровке.
"Обращаюсь к жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией. Объективно оцените ситуацию. Позаботьтесь о безопасности. Собственную и близких", - подчеркнул Прокудин.
- 14 сентября на Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих врагом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное