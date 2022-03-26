В Херсонской области рашисты пытают старосту села Старая Збурьевка. Обещают ему 20 лет тюрьмы "по законам России"
Староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТГ Херсонщины), герой фильма "Украинские шерифы" Романа Бондарчука Виктор Маруняк уже пять суток находится в повторном плену
На это обращает внимание народный депутат Украины Николай Княжицкий, передает Эспрессо.TV .
По словам политика, им получено следующее сообщение из Голопристанского района:
"Его просто убивают.
Староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТГ Херсонщины) Виктор Маруняк в плену. 21 марта старосту Старой Збурьевки похитили российские военные. Мужчину сильно избивают и "просто убивают".
23 марта, по словам очевидцев, Виктора Васильевича Маруняка привели домой в наручниках. Подбросили ему гранаты и сказали, что по законам России ему светит 20 лет тюрьмы. На ответ, что мы в Украине, ответили, что с 1 апреля по всей Херсонской области будет уже Россия.
Обыскали дом, разбили его чуть ли не вдребезги, выворачивали даже горшки с цветами. Все требовали какую-нибудь информацию. Затем его забрали.
Жену оставили без крошки хлеба, забрали все.
24 марта - у двора и во дворе куча кафиров с автоматами, в дом, где осталась жена Виктора Маруняка, никого не подпускали".
"У Виктора Васильевича есть хронические болезни, ему жизненно необходимо регулярно принимать лекарства.
То, что кафиры делают с Маруняком – это терроризм и преступление против человечности.
Призываем все украинские и международные организации содействовать в увольнении Виктора Маруняка!", - подчеркивает Николай Княжицкий.
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