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Главная война с Россией В Херсонской области рашисты пытают старосту села Старая Збурьевка. Обещают ему 20 лет тюрьмы "по законам России"

В Херсонской области рашисты пытают старосту села Старая Збурьевка. Обещают ему 20 лет тюрьмы "по законам России"

26 мартa, 2022 суббота
11:41
война с Россией Виктор Маруняк

Староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТГ Херсонщины), герой фильма "Украинские шерифы" Романа Бондарчука Виктор Маруняк уже пять суток находится в повторном плену

На это обращает внимание народный депутат Украины Николай Княжицкий, передает Эспрессо.TV .

По словам политика, им получено следующее сообщение из Голопристанского района:

"Его просто убивают.

Староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТГ Херсонщины) Виктор Маруняк в плену. 21 марта старосту Старой Збурьевки похитили российские военные. Мужчину сильно избивают и "просто убивают".

23 марта, по словам очевидцев, Виктора Васильевича Маруняка привели домой в наручниках. Подбросили ему гранаты и сказали, что по законам России ему светит 20 лет тюрьмы. На ответ, что мы в Украине, ответили, что с 1 апреля по всей Херсонской области будет уже Россия.

Обыскали дом, разбили его чуть ли не вдребезги, выворачивали даже горшки с цветами. Все требовали какую-нибудь информацию. Затем его забрали.

Жену оставили без крошки хлеба, забрали все.

24 марта - у двора и во дворе куча кафиров с автоматами, в дом, где осталась жена Виктора Маруняка, никого не подпускали".


"У Виктора Васильевича есть хронические болезни, ему жизненно необходимо регулярно принимать лекарства.

То, что кафиры делают с Маруняком – это терроризм и преступление против человечности.

Призываем все украинские и международные организации содействовать в увольнении Виктора Маруняка!", - подчеркивает Николай Княжицкий.


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Николай Княжицкий
оккупированные территории
старосты
новости Херсонщины
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