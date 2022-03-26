В Херсонской области рашисты пытают старосту села Старая Збурьевка. Обещают ему 20 лет тюрьмы "по законам России"

На это обращает внимание народный депутат Украины Николай Княжицкий, передает Эспрессо.TV .



По словам политика, им получено следующее сообщение из Голопристанского района:



"Его просто убивают.



Староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТГ Херсонщины) Виктор Маруняк в плену. 21 марта старосту Старой Збурьевки похитили российские военные. Мужчину сильно избивают и "просто убивают".



23 марта, по словам очевидцев, Виктора Васильевича Маруняка привели домой в наручниках. Подбросили ему гранаты и сказали, что по законам России ему светит 20 лет тюрьмы. На ответ, что мы в Украине, ответили, что с 1 апреля по всей Херсонской области будет уже Россия.



Обыскали дом, разбили его чуть ли не вдребезги, выворачивали даже горшки с цветами. Все требовали какую-нибудь информацию. Затем его забрали.



Жену оставили без крошки хлеба, забрали все.



24 марта - у двора и во дворе куча кафиров с автоматами, в дом, где осталась жена Виктора Маруняка, никого не подпускали".



"У Виктора Васильевича есть хронические болезни, ему жизненно необходимо регулярно принимать лекарства.



То, что кафиры делают с Маруняком – это терроризм и преступление против человечности.



Призываем все украинские и международные организации содействовать в увольнении Виктора Маруняка!", - подчеркивает Николай Княжицкий.





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