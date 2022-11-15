Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил во время телемарафона.

По его словам, взрывотехники разминируют жилые дома, водоканал, объекты облэнерго, государственный архив.

"На конец недели таких групп будет 25. Мы имеем огромные территории, которые нужно разминировать и возобновить там полноценную полицейскую деятельность. Полицейские уже разминировали около 400 гектаров территории, в том числе 50 квадратных километров только в городе Херсон и его окрестностях", - сказал Клименко.

Он добавил, что во время разминирования одного из административных зданий Херсона погиб один работник полиции, еще четверо получили ранения. Глава Нацполиции посоветовал жителям Херсона не спешить с возвращением домой.

"Во временной оккупации находилось около 80 тысяч горожан. Мы прорабатываем все обращения граждан, проверяем всю поступающую в полицию информацию. Вместе с тем мы и дальше рекомендуем гражданам временно воздержаться от возвращения в свое жилье до тех пор, пока не будут разминированы полностью дороги , административные дома и, конечно, жилищный фонд", - подчеркнул Клименко.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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