В Херсонской области псевдосоветнику главы "ДНР" сообщили о подозрении из-за похищения и избиения журналиста
Псевдосоветнику главы "ДНР" сообщили о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями временно оккупированных территории Херсонщины и нарушениях законов войны. Известно, что по приказу злоумышленника похитили и издевались над журналистом газеты "Новый день"
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
Подозреваемый в должности, так называемого советника главы "ДНР", руководил незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района Херсонской области. В сговоре с другим представителем захватнической власти приказал подчиненным угнать журналиста газеты "Новый день" за его проукраинскую позицию и деятельность.
12 марта военные РФ, применяя силу, задержали журналиста и перевезли захваченный райотдел полиции. Пострадавшего приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали, избивали и удерживали неделю, затем отпустили. Журналист в результате таких действий получил повреждение разной степени.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями и других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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