Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

Подозреваемый в должности, так называемого советника главы "ДНР", руководил незаконным вооруженным формированием на территории Каховского района Херсонской области. В сговоре с другим представителем захватнической власти приказал подчиненным угнать журналиста газеты "Новый день" за его проукраинскую позицию и деятельность.

12 марта военные РФ, применяя силу, задержали журналиста и перевезли захваченный райотдел полиции. Пострадавшего приковали наручниками к батарее, допрашивали, угрожали, избивали и удерживали неделю, затем отпустили. Журналист в результате таких действий получил повреждение разной степени.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями и других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Херсонской области захватчик расстрелял безоружные супруги в их собственном дворе.

СБУ разоблачила в коллаборационизме бывшего народного депутата Украины, который еще является заслуженным юристом, и депутат Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Предатели сотрудничали с российскими оккупантами, "сдавали" патриотов, сотрудничали с ФСБ и даже создали в Херсоне псевдо-военно-гражданскую администрацию. Злоумышленникам доложено о подозрении.

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдо референдум по образованию "ХНР".

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