В Херсонской области проведут обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов
На Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Эвакуация охватывает следующие населенные пункты: Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевку, Красный Маяк, Тягинку, Львове, Ольговку, Бургунку, Николаевку, Одрадокаменку, Милово, Качкаровку, Дудчаны, Новокаиры, Золотую Балку, Михайловку, Гавриловку, Понятиевку, Токаревку, Белозерку, Берегово, Громадное, Днепровское, Антоновку, Садовое, Камышаны, Зимовники и Приозерное. Родителям обещают помочь с выездом и обустройством на новом месте
Кроме того, были изменены временные рамки комендантского часа. Теперь она продлится с 20:00 до 6:00.
"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Прокудин.
Он добавил, что другие решения касаются обороны области и они будут сюрпризом для россиян.
Отметим, что оккупанты обстреливают Херсонщину фактически каждый день, а то и несколько раз в сутки.
- Ночью 14 сентября русская армия атаковала артиллерией поселок Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. В результате обстрела погиб 6-летний ребенок, 4 человека получили ранения.
- А уже днемнанесли удар вблизи села Михайловка в Новоалександровской сельской общине Бериславского района. В тот момент там находились двое мужчин: 37 и 42 лет. Они получили ранения.
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