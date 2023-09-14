В Херсонской области проведут обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Эвакуация охватывает следующие населенные пункты: Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевку, Красный Маяк, Тягинку, Львове, Ольговку, Бургунку, Николаевку, Одрадокаменку, Милово, Качкаровку, Дудчаны, Новокаиры, Золотую Балку, Михайловку, Гавриловку, Понятиевку, Токаревку, Белозерку, Берегово, Громадное, Днепровское, Антоновку, Садовое, Камышаны, Зимовники и Приозерное. Родителям обещают помочь с выездом и обустройством на новом месте

Кроме того, были изменены временные рамки комендантского часа. Теперь она продлится с 20:00 до 6:00.

"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Прокудин.

Он добавил, что другие решения касаются обороны области и они будут сюрпризом для россиян.

Отметим, что оккупанты обстреливают Херсонщину фактически каждый день, а то и несколько раз в сутки.