В Херсонской области прошел обмен пленными
В районе поселка Посад-Покровское в Херсонской области 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших", - говорится в сообщении.
Враг продолжает практику пренебрежения всеми возможными нормами международного права и правилами ведения войны. При заходе в населенные пункты на админграницы Николаевщины и Херсонщины армия мародеров не удержалась от дерзких ограблений и безнравственных поступков. А после этого укрыл поселок артиллерийским огнем, выдавая это за атаку ВСУ.
За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА
"На Одещине правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовила почву для сотрудничества с оккупантами. Преступники проводили дестабилизационную деятельность среди населения, пытались проникнуть в территориальную оборону и собирали данные о представителях силовых структур", - говорится в сообщении.
В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника маневрирует и переформовывается, продолжая держать в изоляции порты Украины и сохраняя вероятность ракетных ударов на достаточно высоком уровне.
- 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.
- 13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.
- Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять Виктора Медведчука на украинских пленников.
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