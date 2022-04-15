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Главная война с Россией В Херсонской области прошел обмен пленными

В Херсонской области прошел обмен пленными

15 апреля, 2022 пятница
03:54
война с Россией обмен пленными

В районе поселка Посад-Покровское в Херсонской области 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших", - говорится в сообщении.

Враг продолжает практику пренебрежения всеми возможными нормами международного права и правилами ведения войны. При заходе в населенные пункты на админграницы Николаевщины и Херсонщины армия мародеров не удержалась от дерзких ограблений и безнравственных поступков. А после этого укрыл поселок артиллерийским огнем, выдавая это за атаку ВСУ.

За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА

"На Одещине правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовила почву для сотрудничества с оккупантами. Преступники проводили дестабилизационную деятельность среди населения, пытались проникнуть в территориальную оборону и собирали данные о представителях силовых структур", - говорится в сообщении.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника маневрирует и переформовывается, продолжая держать в изоляции порты Украины и сохраняя вероятность ракетных ударов на достаточно высоком уровне.

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русская агрессия
Юг
обмен пленными
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