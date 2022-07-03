Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке отметили, что коллаборанты намерены провести "референдум" по присоединению Херсонской области к России к осени 2022 года, а РФ таким образом попытается "узаконить" свой контроль над регионом.

Британцы подчеркивают, что на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации. Чтобы его подавить 28 июня россиянами был арестован городской голова Херсона Игорь Колихаев.

В разведке пришли к выводу, что проведение псевдореферендума является приоритетной задачей РФ в Херсонской области.

"С большой вероятностью, она будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы достичь приемлемого результата", - считают в британской разведке.

28 июня в Херсоне россияне задержали мэра Игоря Колихаева.

29 июня назначенный Россией заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что в области началась подготовка к "референдуму" о присоединении к РФ.

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