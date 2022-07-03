В Херсонской области продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации, - разведка Британии
В оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В британской разведке отметили, что коллаборанты намерены провести "референдум" по присоединению Херсонской области к России к осени 2022 года, а РФ таким образом попытается "узаконить" свой контроль над регионом.
Британцы подчеркивают, что на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации. Чтобы его подавить 28 июня россиянами был арестован городской голова Херсона Игорь Колихаев.
В разведке пришли к выводу, что проведение псевдореферендума является приоритетной задачей РФ в Херсонской области.
"С большой вероятностью, она будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы достичь приемлемого результата", - считают в британской разведке.
- 28 июня в Херсоне россияне задержали мэра Игоря Колихаева.
- 29 июня назначенный Россией заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что в области началась подготовка к "референдуму" о присоединении к РФ.
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