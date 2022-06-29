В Херсонской области продолжается ротация российских войск. Новые оккупанты заселяются в дома выехавших украинцев
На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты проводят ротацию войск
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"На Херсонщине ситуация в оккупированных общинах напряженная. Во многих населенных пунктах местные жители рассказывают о ротации российской армии. Новые оккупанты заселяются в дома, чьи хозяева уехали. Продолжается мародерство и похищение людей", - говорится в отчете.
В ОК "Юг" также отметили патриотический настрой украинцев в Херсоне.
"Вместе с тем движение сопротивления оккупационным властям заставляет коллаборантов нервничать. В День Конституции Украины все улицы Херсона были полны мотивационными открытками, граффити и желто-синими лентами, напоминая, что Херсон – это Украина", – рассказали в ВСУ.
- 29 июня в Николаевской области российский агрессор из "смерча" дважды нанес удар по Очакову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное