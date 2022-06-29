Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На Херсонщине ситуация в оккупированных общинах напряженная. Во многих населенных пунктах местные жители рассказывают о ротации российской армии. Новые оккупанты заселяются в дома, чьи хозяева уехали. Продолжается мародерство и похищение людей", - говорится в отчете.

В ОК "Юг" также отметили патриотический настрой украинцев в Херсоне.

"Вместе с тем движение сопротивления оккупационным властям заставляет коллаборантов нервничать. В День Конституции Украины все улицы Херсона были полны мотивационными открытками, граффити и желто-синими лентами, напоминая, что Херсон – это Украина", – рассказали в ВСУ.

29 июня в Николаевской области российский агрессор из "смерча" дважды нанес удар по Очакову.

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