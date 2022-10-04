В Херсонской области продолжается наступление ВСУ: Минобороны подтвердило освобождение Давыдового Брода, а депутат облсовета – Великой Александровки
Украинские войска активизировались на Юге и ежедневно освобождают от оккупантов новые территории Украины
Украинские войска активизировались на Юге и ежедневно освобождают от оккупантов новые территории Украины
Об уходе Давидова Брода сначала сообщил народный депутат, находящийся в рядах ВСУ, Роман Лозинский.
"Давыдов Брид! Отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцем на Херсон! Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы. Встретимся на реке Ингулец!", - пишет нардеп в Фейсбуке.
Впоследствии информацию подтвердило Минобороны.
Депутат Херсонского облсовета Игорь Иосипенко сообщил об увольнении еще одного населенного пункта Херсонщины – Великой Александровки. Советник главы МВД Антон Геращенко добавляет, что это подтверждает и террорист Гиркин-Стрелков.
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