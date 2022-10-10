В Херсонской области "приземлили" российский Су-25
10 октября, около 14:30, на Херсонщине был сбит российский штурмовик Су-25
Об этом сообщает Минобороны Украины в телеграме.
"10 октября, около 14:30 в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
- В понедельник, 10 октября, в Ростовской области упал военный самолет СУ-25, совершавший боевой вылет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное