В Херсонской области "приземлили" российский Су-25

Об этом сообщает Минобороны Украины в телеграме.

"10 октября, около 14:30 в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

В понедельник, 10 октября, в Ростовской области упал военный самолет СУ-25, совершавший боевой вылет.

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