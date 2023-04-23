В Херсонской области полиция возбуждает дела против предпринимателей, работавших в оккупации, - политолог Молчанов
В Херсонской области правоохранители открывают производство за коллаборационизм против фермеров и продавцов, работавших во время оккупации
Об этом сообщил херсонский политолог Владимир Молчанов в эфире Еспресо.
"Это касается любых предпринимателей, в частности в области розничной торговли. Они торговали российскими товарами, нарушая таможенное законодательство и учреждения Кабмина, запрещавшие беспошлинный ввоз и продажу товаров из РФ. Сейчас практически всех переживших российскую оккупацию пытаются привлечь к ответственности. Иногда нарушают административные производства со штрафами", - отметил он.
По словам Владимира Молчанова, фермеров воспринимают "как кормушку" и возбуждают дела за мелкую коллаборацию. Политолог отметил, что таким занимаются не только полицейские, но и другие структуры.
- 22 апреля СБУ идентифицировала 12 сотрудников оккупационного "Херсонского МВД".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное