Об этом сообщил херсонский политолог Владимир Молчанов в эфире Еспресо.

"Это касается любых предпринимателей, в частности в области розничной торговли. Они торговали российскими товарами, нарушая таможенное законодательство и учреждения Кабмина, запрещавшие беспошлинный ввоз и продажу товаров из РФ. Сейчас практически всех переживших российскую оккупацию пытаются привлечь к ответственности. Иногда нарушают административные производства со штрафами", - отметил он.

По словам Владимира Молчанова, фермеров воспринимают "как кормушку" и возбуждают дела за мелкую коллаборацию. Политолог отметил, что таким занимаются не только полицейские, но и другие структуры.