В Херсонской области похитили старосту села
Голова Голопристанского городского совета Александр Бабич сообщил о похищении старосты Старой Збурьевки
Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.
"У нас участились случаи, когда исчезают люди, их арестовывают российские войска, которые находятся на территории нашей громады. Мы сейчас ищем старосту Старой Збурьевки Миронюка Виктора Васильевича. И один житель Новой Збурьевки тоже исчез", - отметил Бабич.
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