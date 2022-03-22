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В Херсонской области похитили старосту села

22 мартa, 2022 вторник
21:49
война с Россией

Голова Голопристанского городского совета Александр Бабич сообщил о похищении старосты Старой Збурьевки

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.

"У нас участились случаи, когда исчезают люди, их арестовывают российские войска, которые находятся на территории нашей громады. Мы сейчас ищем старосту Старой Збурьевки Миронюка Виктора Васильевича. И один житель Новой Збурьевки тоже исчез", - отметил Бабич.

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старосты
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