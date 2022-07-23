В Херсонской области похитили чиновника из пенсионного фонда и нескольких членов его семьи
Людей уже несколько дней держат в плену без еды и воды и постоянно угрожают оружием
Об этом в facebook сообщила сестра чиновника Наталья Барчук вместе с Надеждой Дехтяренко.
В Херсонской области российские военные взяли в плен Сергея Барчука - заместителя руководителя Пенсионного фонда области. Чиновник успел спрятать у себя в доме компьютеры, где хранилась конфиденциальная информация учреждения. Впоследствии Сергея взяли под стражу оккупанты.
Спрятать технику в более надежном месте попробовали родственники Барчука, но и они попали в плен. Россияне арестовали отца Сергея Алексея Барчука, дядю Артема Барчука, тетю Лидию Подозерскую и друга семьи Олега Самотоя.
Пленных держат в бесчеловечных условиях, общаться с ними запрещено.
- Добавим, 17 июля россияне похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС Игоря Квашнина.
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