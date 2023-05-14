Об этом сообщил в telegram-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"В Херсонской области взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей", - написал он.

По словам Ермака, трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка.

"Взорвался несдетонировавший снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68", - подчеркнул он.