В Херсонской области погибли пять человек, подорвавшись на российском снаряде
В селе Миролюбовка Нововоронцовской громады Херсонской области от подрыва на оставленной российской армией взрывчатке погибли пять человек
Об этом сообщил в telegram-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"В Херсонской области взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей", - написал он.
По словам Ермака, трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка.
"Взорвался несдетонировавший снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68", - подчеркнул он.
- В субботу, 13 мая, враг атаковал Берислав в Херсонской области двумя управляемыми авиабомбами. Повреждено здание объекта критической инфраструктуры.
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