В Херсонской области погиб мужчина, пытавшийся перенести российскую взрывчатку

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Вблизи села Шляхово Бериславской общины на российской взрывчатке подорвался местный житель. 60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что от полученных травм мужчина погиб на месте.

Людям напомнили о запрете передвигаться по полям и лесополосам, где могут быть мины.