В Херсонской области погиб мужчина, пытавшийся перенести российскую взрывчатку
В Херсонской области гражданский подобрал и пытался перенести в другое место российскую взрывчатку. Предмет в его руках сдетонировал, мужчину спасти не удалось
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Вблизи села Шляхово Бериславской общины на российской взрывчатке подорвался местный житель. 60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что от полученных травм мужчина погиб на месте.
Людям напомнили о запрете передвигаться по полям и лесополосам, где могут быть мины.
- 31 марта в Херсонской области на мине подорвались энергетики.
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