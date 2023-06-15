Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"По оперативной ситуации: сейчас вода находится на отметке 2,4 м. Подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 – правобережные, 17 – временно оккупирован левый берег", – сообщил глава.

Площадь подтопленных сельскохозяйственных участков уменьшилась на 600 гектаров. По состоянию на утро 15 июня, на правобережье Херсона под водой остаются 1923 дома. Это на 150 меньше, чем вчера ужина.

"Как только вода отходит, сразу начинаем восстанавливать работы - разминирование, обследование, уборку территорий, которые были раньше под водой. Сейчас такие работы продолжаются в ряде населенных пунктов", - отметил Прокудин.

Также он отметил, что с правобережья Херсона эвакуировали 2782 человека, из них 39 детей и 80 маломобильных лиц.

Прокудин добавил, что эпидемиологическая ситуация в области остается стабильной, по данным главы, в настоящее время случаев инфекционных заболеваний не обнаружено.

Как сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич, за сутки уровень воды в городе упал на 8 см. Отмечается, что по состоянию на 15 июня 9:00, уровень воды в акватории Николаева на отметке +28 см.