Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов, однако уровень воды снижается

В Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов, однако уровень воды снижается

17 июня, 2023 суббота
10:46
Война с Россией

По состоянию на 17 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС отмечает, что на Днепре наблюдается постепенное снижение уровня воды до 1,09 метров.

"Подтоплены остаются 11 населенных пунктов (1 тыс. 509 домов) на правом берегу г. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на утро 18 июня всего в Херсонской области эвакуировано 2 тыс. 782 человека. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных. Оказана психологическая помощь 401 человеку. Также развернули работу 14 эвакуационных пунктов.

Откачали более 22 тысяч тонн воды из 88 домов и подвалов, для чего привлекли 68 мотопомпов. С начала работ уже откачано более 59 тысяч тонн из 245 домов и подвалов.

Доставлено 49 тонн воды, из них 36 т питьевой и 4 тысячи 495 кг продуктов и продуктов первой необходимости.

Новости
Украина
Россия
Херсон
Херсонщина
Каховская ГЭС
Читайте также:
Генрі Кіссінджер
16 июня, 2023 пятница
Политическое выживание Путина в случае победы Украины будет маловероятным, – Киссинджер
Кадирівці
15 июня, 2023 четверг
Кадыров заявил, что подразделение "Ахмат" начало охрану границы РФ в Белгородской области
ЗАЕС
16 июня, 2023 пятница
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
17 июня
10:35
В сутки российская армия обстреляла 10 областей: есть пострадавшие, 7 человек погибли. Ситуация в регионах
10:29
Россия получила временное преимущество в авиации на юге Украины, - британская разведка
10:22
Эксклюзив
В Черном море находятся две ракетоносители РФ, - Плетенчук
10:05
Минобороны: Украина перехватывает инициативу на поле боя, но нужно оружие дальностью до 200 км
10:05
OPINION
Украина в НАТО: компромисс от Столтенберга
09:36
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
09:19
Испанский стартап PLD Space в последний момент упразднил запуск ракеты-носителя Miura-1
09:00
Анонс
Отбор на Евро-2024: расписание матчей и трансляций 17 июня
08:54
Эксклюзив
Судилище РФ над азовцами - это военное преступление, нужно задавать вопросы перед международными партнерами, способствовавшими выходу бойцов из Мариуполя, - Чалый
08:47
США поддерживают усилия по развитию "зрелых" китайско-южнокорейских связей, - МИД Южной Кореи
08:16
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки Россия потеряла 670 военных, 12 танков и вертолет
08:06
Обзор
Конец национализма, кто убил Аллу Горскую и маты для малышей – 5 книг не для слабых или малодушных
08:03
OPINION
Африканский "мирный план" бесперспективен
08:00
Квалификация Евро-2024: результаты всех матчей 16 июня
07:12
Япония
Представители более 20 японских компаний планируют посетить конференцию по восстановлению Украины в Лондоне
06:58
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по сосредоточению личного состава противника и уничтожили вражеский вертолет Ка-52, - Генштаб
06:31
НАТО
НАТО создало центр защиты морской инфраструктуры из-за угрозы российских диверсий
06:23
ISW: Заявления РФ о передаче ядерного оружия закрепляют военный контроль над Беларусью
06:00
Байден будет просить Столтенберга остаться в должности генсека НАТО, - СМИ
05:34
Впервые в Европе: правительство Эстонии разработало механизм конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины
05:06
Министр здравоохранения РФ озвучил окончательное количество жертв отравления сидром
04:38
В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW
04:10
В Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера
03:42
В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонн кокаина
03:14
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пилоты ВСУ могут освоить F-16 за четыре месяца, техникам нужно больше времени, - Резников
02:46
Госдеп США назвал "ужасающей иронией" обстрел РФ Киева во время визита лидеров из Африки
02:18
Президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев, опровергнув слова своего спикера
01:50
У НАТО растет поддержка отмены ПДЧ на пути вступления Украины в Альянс, - Politico
01:22
РФ под Бахмутом и Угледаром потеряла больше военных, чем в первые недели войны, - Медиазона
00:59
ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
00:54
Власти Мали просят немедленно вывести миротворцев ООН из страны
00:49
Эксклюзив
Путин
Из-за начала украинского контрнаступления Путин демонстрирует неуверенность, - Фейгин
00:28
В Албании правительство поддержало легализацию каннабиса
00:08
Национализация банков подсанкционных владельцев: Зеленский подписал закон
2023, пятница
16 июня
23:59
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы после победы Украины в матче против Северной Македонии
23:42
Эксклюзив
Путин атаковал Киев "кинджалами" во время визита африканских лидеров, чтобы унизить их народы, - военный эксперт Мусиенко
23:42
Обновлено
Сборная Украины совершила камбек и победила Северную Македонию в отборе на Евро-2024
23:40
Северная Македония – Украина 2:3: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
23:21
Резников: договорились со Словакией и Чехией о закупке и ремонте БМП
22:36
Во временно оккупированном Севастополе массовые отключения электроэнергии: свет исчез почти во всем городе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV