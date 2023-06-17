Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС отмечает, что на Днепре наблюдается постепенное снижение уровня воды до 1,09 метров.

"Подтоплены остаются 11 населенных пунктов (1 тыс. 509 домов) на правом берегу г. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на утро 18 июня всего в Херсонской области эвакуировано 2 тыс. 782 человека. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных. Оказана психологическая помощь 401 человеку. Также развернули работу 14 эвакуационных пунктов.

Откачали более 22 тысяч тонн воды из 88 домов и подвалов, для чего привлекли 68 мотопомпов. С начала работ уже откачано более 59 тысяч тонн из 245 домов и подвалов.

Доставлено 49 тонн воды, из них 36 т питьевой и 4 тысячи 495 кг продуктов и продуктов первой необходимости.