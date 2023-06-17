В Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов, однако уровень воды снижается
По состоянию на 17 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС отмечает, что на Днепре наблюдается постепенное снижение уровня воды до 1,09 метров.
"Подтоплены остаются 11 населенных пунктов (1 тыс. 509 домов) на правом берегу г. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении ГСЧС.
По состоянию на утро 18 июня всего в Херсонской области эвакуировано 2 тыс. 782 человека. Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных. Оказана психологическая помощь 401 человеку. Также развернули работу 14 эвакуационных пунктов.
Откачали более 22 тысяч тонн воды из 88 домов и подвалов, для чего привлекли 68 мотопомпов. С начала работ уже откачано более 59 тысяч тонн из 245 домов и подвалов.
Доставлено 49 тонн воды, из них 36 т питьевой и 4 тысячи 495 кг продуктов и продуктов первой необходимости.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС.
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В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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Накануне, 16 июня, в Херсонской области так же подтопленными оставались 28 населенных пунктов, а в Николаевской области - 20.
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Кабинет Министров Украины 16 июня принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил для этого 564 млн грн.
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