Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что средний уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться, сейчас он составляет 0,31 м. За минувшие сутки уровень средний уровень воды в области снизился на 8 см.

Подтопленными сейчас остаются 4 населенных пункта (818 домов) на правом берегу Днепра, а на временно оккупированной территории левобережья – 17 населенных пунктов.

В ГСЧС отметили, что с начала работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС по линии 101 и 112 проработаны почти 2 тысячи обращений граждан.

За прошедшие сутки спасатели ГСЧС откачали более 24 тысяч тонн воды. С начала работ – более 156 тысяч тонн из 572 домов и подвалов.

Также городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил , что по состоянию на утро 20 июня общий уровень воды в акватории Николаева составляет +18 см.

Сенкевич отметил, что на прошлой неделе специалисты управления по чрезвычайным ситуациям откачали воду в подвальных помещениях двух частных домов в Большой Коренисе.