В Херсонской области подтопленным остается 21 населенный пункт, а в акватории Николаева вода на уровне +18 см
В Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС остается подтопленным 21 населенный пункт. Общий уровень воды в акватории Николаева составляет +18 см
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что средний уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться, сейчас он составляет 0,31 м. За минувшие сутки уровень средний уровень воды в области снизился на 8 см.
Подтопленными сейчас остаются 4 населенных пункта (818 домов) на правом берегу Днепра, а на временно оккупированной территории левобережья – 17 населенных пунктов.
В ГСЧС отметили, что с начала работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС по линии 101 и 112 проработаны почти 2 тысячи обращений граждан.
За прошедшие сутки спасатели ГСЧС откачали более 24 тысяч тонн воды. С начала работ – более 156 тысяч тонн из 572 домов и подвалов.
Также городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил , что по состоянию на утро 20 июня общий уровень воды в акватории Николаева составляет +18 см.
Сенкевич отметил, что на прошлой неделе специалисты управления по чрезвычайным ситуациям откачали воду в подвальных помещениях двух частных домов в Большой Коренисе.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.
- По состоянию на 17 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС оставались подтопленными 28 населенных пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.
- 19 июня Центр национального сопротивления сообщил , что из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированных Олешках, на левобережье Херсонщины, могло погибнуть не менее 500 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41
- Актуальное
- Важное