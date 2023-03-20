Об этом днем 20 марта сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Известно, что в этом регионе это уже не первый случай подрыва на российских минах за сутки. Утром возле села Малая Александровка на вражескую взрывчатку в лесу наткнулся 35-летний мужчина. Пострадавший потерял левую голень, его госпитализировали для проведения операции.

Херсонская ОВА напомнила, что минная опасность в регионе до сих пор очень высока. Территории, еще не обследованные саперами, могут быть покрыты российскими боеприпасами. Больше всего взрывчатки на Херсонщине может быть в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог.