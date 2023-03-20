В Херсонской области, подорвавшись на российской мине, погиб 18-летний парень, - ОВА
В лесополосе у села Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень: от тяжелых травм он погиб на месте
Об этом днем 20 марта сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Известно, что в этом регионе это уже не первый случай подрыва на российских минах за сутки. Утром возле села Малая Александровка на вражескую взрывчатку в лесу наткнулся 35-летний мужчина. Пострадавший потерял левую голень, его госпитализировали для проведения операции.
Херсонская ОВА напомнила, что минная опасность в регионе до сих пор очень высока. Территории, еще не обследованные саперами, могут быть покрыты российскими боеприпасами. Больше всего взрывчатки на Херсонщине может быть в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог.
- Утром 17 марта в Черниговской области трактор наехал на вражескую мину, в результате чего водитель получил ранения.
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