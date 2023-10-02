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В Херсонской области подорвался псевдоразминировщик, которого нанял фермер

2 октября, 2023 понедельник
17:03
Война с Россией

В поле в селе Чкалово Херсонской области на российской мине подорвался мужчина на тракторе, который назвался разминировщиком, но не имел лицензии

Об этом сообщает telegram Херсонской ОДА.

Местный фермер устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы они провели разминирование его полей от оставшихся после деоккупации российских мин.

Нанятые разминировщики не имели лицензий для проведения таких опасных работ, но для разминирования они использовали трактор фермера-заказчика, добавив к нему самодельную конструкцию, которая должна была выполнять функцию техники для разминирования.

Во время выполнения "разминировочных" работ трактор, за рулем которого находился 32-летний мужчина, подорвался на мине, водитель погиб на месте.

Херсонская ОДА отмечает, что работа таких "фирм" незаконна, а люди, которые предлагают услуги по разминированию подвергают опасности себя и окружающих.

"Понимаем, аграриям хочется как можно быстрее вернуться к работе. Но следует обращаться к лицензированным компаниям, имеющим соответствующие разрешения, а значит – и надлежащую подготовку и оборудование", - говорится в сообщении.

  • 1 октября в поселке Донец Харьковской области комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. В результате водитель получил ранения.
Общество
Украина
Николаевщина
Херсонщина
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